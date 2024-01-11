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ВС РФ уничтожили три украинских опорных пункта под Клещеевкой

Гагин: артиллерия ВС РФ уничтожила три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские артиллеристы поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались под населенным пунктом Клещеевка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, объекты украинских войск были ликвидированы в течение последних полутора дней. Как отметил чиновник, в ходе боевых действий российские солдаты уничтожили живую силу и два броневых автомобиля ВСУ.

«К северу и югу от Клещеевки наша артиллерия <…> уничтожила три украинских опорных пункта», — сказал Гагин.

Утром 11 января министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские десантники взяли под свой контроль позиции украинских войск в районе запорожского населенного пункта Вербовое. Согласно данным ведомства, в штурме приняли участие подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) страны.

До этого бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по командному пункту ВСУ вблизи населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, во время атаки российские военные применили тяжелый огнеметные системы (ТОС).

Ранее в США заявили о больших потерях украинских войск из-за действий российской авиации.

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