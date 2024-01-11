Власти Тульской области прокомментировали инцидент с беспилотником

Утром 11 января в Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство по региональной безопасности.

В ведомстве заявили, что устройство самолетного типа не нанесло повреждений инфраструктуре. В результате инцидента никто не пострадал.

Этим же утром дежурные средства ПВО пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины в нескольких регионах России. Еще два дрона сбили над Ростовской и Калужской областями. Также в ночь на 11 января украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области.

Накануне Министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника. По информации ведомства, военные ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее упавший в Орле беспилотник повредил многоэтажный жилой дом.