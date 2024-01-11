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Минобороны США заключило контракт на модернизацию миноносцев на $864 млн

Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев на сумму до $864 млн

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U.S. Navy photo

Американская компания General Dynamics заключила контракт с Пентагоном на модернизацию двух миноносцев на сумму до $864 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчетность американского Минобороны.

Из документа следует, что компании предстоит обеспечить техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams.

В Пентагоне подчеркнули, что контракт «включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до 864 миллионов 141 тысячи долларов».

Работы по модернизации боевых кораблей будут продолжаться до ноября 2030 года при выполнении всех опций. Миноносцы USS Chung-Hoon и USS James E были введены в эксплуатацию в 2004 году.

В декабре сообщалось, что эсминец ВС США USS Laboon прибыл в зону действия пятого флота американских ВМС для того, чтобы обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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