Минобороны США заключило контракт на модернизацию миноносцев на $864 млн

Американская компания General Dynamics заключила контракт с Пентагоном на модернизацию двух миноносцев на сумму до $864 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчетность американского Минобороны.

Из документа следует, что компании предстоит обеспечить техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams.

В Пентагоне подчеркнули, что контракт «включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до 864 миллионов 141 тысячи долларов».

Работы по модернизации боевых кораблей будут продолжаться до ноября 2030 года при выполнении всех опций. Миноносцы USS Chung-Hoon и USS James E были введены в эксплуатацию в 2004 году.

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