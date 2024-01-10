В Погранслужбе Украины заявили, что не знают об инциденте на границе с Приднестровьем

Глава государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что ему неизвестно о вооруженном инциденте, произошедшем на украинско-приднестровской границе. Об этом чиновник сообщил в интервью агентству РБК-Украина.

По словам Демченко, он ничего не знает о каких-либо инцидентах на границе с Приднестровьем или выявлении украинскими пограничниками нестандартных ситуаций. При этом глава пограничного ведомства назвал провокацией появившуюся информацию о применении огнестрельного оружия.

Ранее министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило, что на границе ПМР с Украиной произошел вооруженный инцидент. По итогу инцидента двое граждан ПМР оказались перемещенными на территорию Украины.

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре. По его словам, Кишинев поставлен в центр возможных действий, направленных против России и Приднестровья.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».