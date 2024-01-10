Киев начал командно-штабные учения в подконтрольной ему части Запорожской области

Украинские власти объявили о начале учений территориальной обороны в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава администрации Юрий Малашко.

По словам чиновника, проводятся командно-штабные учения территориальной обороны области. В связи с проводимыми учениями власти, кроме сил территориальной обороны, поставили задачи и перед другими силовыми структурами, в частности, национальной гвардией, национальной полицией, Службой безопасности Украины (СБУ), государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Малашко подчеркнул, что основной задачей учений является обеспечение координации сил и средств для выполнения задач по обороне области.

Ранее сообщалось, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине районах Запорожской области. 8 января в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины, произошла серия взрывов.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.