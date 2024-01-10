В Белом доме оценили возможность отправки войск в Эквадор

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены отправлять свои войска для урегулирования ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не стал бы говорить о возможности ввода американских войск или чего-то подобного. У нас нет никаких планов на этот счет,» — заявил он.

При этом он отметил, что американские власти готовы обсудить с властями Эквадора, «какая помощь может им понадобится, возможно, в проведении расследований или чего-то подобного».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что беспорядки в Эквадоре могут негативно повлиять на политику президента страны Даниэля Нобоа по уменьшению госдолга и выведению государства из экономического кризиса. Нобоа, недавно ставший президентом, пытался справиться с финансовым кризисом и получить финансирование от кредиторов, когда «вспыхнуло бандитское насилие».

До этого стало известно, что 29 зданий, в том числе пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль со стороны мафию.

Ранее импортеров предупредили о трудностях с поставками бананов из-за мятежа мафии.