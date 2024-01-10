В Волгоградской области сбили БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Министерства обороны Российской Федерации сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», — заявил губернатор.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летальный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Саратовской областью.

Накануне вечером российские системы ПВО сбили украинский дрон в воздушном пространстве Белгородской области. Кроме того, по информации министерства обороны РФ, над территорией региона был ликвидирован один снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В ведомстве добавили, что атака была предотвращена примерно в 19:30 мск.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.