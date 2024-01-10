На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Силы РФ уничтожили до 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В этот же день РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны РФ сообщило, что инженерные подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

9 ноября стало известно, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что под Красным Лиманом началось строительство полевых храма и мечети для ВС РФ.