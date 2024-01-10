Главком ВМФ России назвал оружие, которое может угрожать безопасности России

Американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» угрожают безопасности России. Об этом «Красной звезде» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) страны адмирал Николай Евменов.

Он рассказал, что угрозы военной безопасности страны появляются из-за многих факторов. И ярким примером стали случи патрулирования в море иностранных кораблей, оснащенных «Томагавками» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России.

Также главком обратил внимание на мощные группировки иностранных военно-морских сил в различных регионах, а также планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертывание недружественными странами систем противоракетной и обороны. В итоге эти факторы могут стать угрозой для безопасности России, заключил он.

Тем не менее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году в России продолжат оснащать Вооруженные силы оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах. Он заявил, что Минобороны сосредоточится на всестороннем снабжении участвующих в спецоперации войск, а также нарастит серийные поставки линейки беспилотников. Для ВС РФ улучшат работу связи, повысят эффективность разведки и возможности спутниковой группировки.

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