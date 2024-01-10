ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30%

За последние несколько недель число тяжелораненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло на 30%. Об этом, ссылаясь на главного врача больницы в украинском Днепре (Днепропетровске) Сергея Рыженко, сообщает американский телеканал ABC News.

По словам Рыженко, в расположенную в нескольких часах езды от линии фронта больницу имени Мечникова ежедневно поступает от 40 до 100 тяжелораненых украинских военных. Медики вынуждены проводить от 50 до 100 хирургических операций в сутки.

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