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ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30%

ABC News сообщил об увеличении на 30% числа тяжелораненых солдат ВС Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

За последние несколько недель число тяжелораненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло на 30%. Об этом, ссылаясь на главного врача больницы в украинском Днепре (Днепропетровске) Сергея Рыженко, сообщает американский телеканал ABC News.

По словам Рыженко, в расположенную в нескольких часах езды от линии фронта больницу имени Мечникова ежедневно поступает от 40 до 100 тяжелораненых украинских военных. Медики вынуждены проводить от 50 до 100 хирургических операций в сутки.

Ранее в Киевской области пожаловались на усиление мобилизации в селах.

В Одессе для принудительной мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирают мужчин из трамваев и другого общественного транспорта.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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