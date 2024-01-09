Тайвань посчитали бесполезной идею сбивать каждый аэростат из Китая

Замглавы отдела планирования совместных операций Министерства обороны Тайваня Ван Цзяцзюнь заявил, что ликвидация каждого китайского аэростата в воздушном пространстве Тайваня является пустой тратой боеприпасов, и именно этого хочет Пекин, передает РИА Новости.

«Сбивать аэростаты, которые ежедневно заходят в воздушное пространство Тайваня с начала 2024 года, было бы пустой тратой боеприпасов и именно той реакцией, которую Китай хочет от Тайваня», — сказал он.

Военный чиновник отметил, что обнаруженные цели будут оцениваться с точки зрения опасности, которую они могут нанести острову.

Оборонное ведомство сообщило, что начала 2024 года над Тайванем было обнаружено четыре аэростата, которые прилетели со стороны материка. Также военные обнаружили приближение к острову 10 летательных аппаратов и четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

До этого главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский заявил, что говорить о возможном вооруженном столкновении Китая и Тайваня можно будет после выборов на острове.

Ранее аналитики подсчитали, что если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт нанесет миру ущерб в размере $10 трлн.