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В Раде рассказали о претензиях к законопроекту о мобилизации на Украине

Депутат Рады Бобровская рассказала о претензиях к законопроекту о мобилизации

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Член комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности Соломия Бобровская заявила, что у депутатов парламента есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, замечания депутатов касаются технико-юридических вопросов и содержания статей законопроекта. Бобровая подчеркнула, что не поддерживает увеличение штрафов, а также ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных.

Она подчеркнула, что парламентарии в курсе, как подобное происходит, и знают о частых похищениях с улиц, что незаконно.

До этого украинская служба безопасности сообщила о раскрытии и ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, за одним из которых, как предполагается, стоял экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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