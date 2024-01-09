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Над Курской областью сбито несколько беспилотников ВСУ

Губернатор Старовойт: средства ПВО сбили три беспилотника над Курской областью

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил он российских военнослужащих.

Накануне Роман Старовойт сообщал, что над областным центром сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Старовойт заявлял, что с начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине Курская область подверглась более 1,9 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

7 января после обстрела со стороны Украины был обесточен населенный пункт Козино в Курской области.

Более 100 жителей Белгорода временно покинули город из-за угрозы обстрелов ВСУ.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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