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Шойгу заявил об отсутствии результатов у украинской армии

Министр обороны России Шойгу: у ВСУ нет результатов на поле боя

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет результатов на поле боя. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещании с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса.

«Несмотря на отсутствие результатов на поле боя, Соединенные Штаты хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов Киев продолжает гнать на убой своих военных и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что это не сможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, «а только затянет военный конфликт».

До этого разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Оладушек» заявлял, что Украина не сможет одержать победу в связи с низкой подготовкой и плохой физической формой мобилизованных.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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