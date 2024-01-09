Шойгу заявил об отсутствии результатов у украинской армии

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет результатов на поле боя. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещании с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса.

«Несмотря на отсутствие результатов на поле боя, Соединенные Штаты хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов Киев продолжает гнать на убой своих военных и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что это не сможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, «а только затянет военный конфликт».

До этого разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Оладушек» заявлял, что Украина не сможет одержать победу в связи с низкой подготовкой и плохой физической формой мобилизованных.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.