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Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении.

Как указал Астафьев, российские войска поразили скопления живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 112-й бригады территориальной обороны в районе Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного.

По словам начальника пресс-службы, украинские войска на Донецком направлении потеряли более 250 военнослужащих, а также два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

8 января Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам Украины.

2 января Минобороны России доложило, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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