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На Украине заявили, что страна из-за ударов России не может производить оружие

Политолог Карасев: из-за российских ударов Украина не может производить оружие

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Константин Либеров/AP

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары могут полностью лишить Украину возможности производить оружие и боеприпасы. Об этом политолог рассказал в интервью одесскому телеканалу «Град».

По словам Карасева, из-за ударов российской армии Украина будет не в состоянии выпускать военную продукцию, необходимую для ведения активных боевых действий. Политолог назвал наносимые Россией удары «точечными», направленными на уничтожение украинских военных предприятий. Карасев выразил мнение, что в случае прекращения военной помощи Запада последствия российских ударов по объектам оборонной промышленности будут особо тяжелыми.

Эксперт также отметил активные действия России по выведению из строя украинских военных аэродромов, на которых базируются бомбардировщики Су-24. Это позволит защитить Крым и Крымский мост от атак крылатыми ракетами Shtorm Shadow.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что российские войска одним ударом уничтожают предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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