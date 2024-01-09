В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидирован 20-летний американский морпех Сет Патрик Брайан. Об этом сообщает газета города Паркерсберг The Parkersburg News and Sentinel, откуда был родом бывший морской пехотинец.

Telegram-канал TrackANaziMerc сообщает, что Брайан прибыл на Украину летом 2022 года.

«Ранее в 2023 году он был в районе Бахмута, где был ранен осколком гранаты и получил сотрясение мозга <...> 4 декабря 2023 года он был ликвидирован российской армией под Запорожьем в ходе операции на реке Днепр», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что иностранная помощь Украине составила $203 млрд с начала СВО.

По данным российского оборонного ведомства, в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают более 500 космических аппаратов США и стран НАТО. Из них более 70 военных разведывательных, а остальные — коммерческие двойного назначения.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».