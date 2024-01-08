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Силы ПВО сбили ракету Украины над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью украинскую ракету С-200

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Shutterstock

Украинская ракета из зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанная под баллистический боеприпас, перехвачена над Белгородской областью силами российских расчетов ПВО. Об этом сообщает Минобороны России.

«Восьмого января в 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области», — сообщает Минобороны.

Украинские формирования в последнее время часто стали переделывать зенитные ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками и боевой авиацией, в подобие баллистических ракет для борьбы с наземными целями — подобными ракетами от ЗРК С-200 ВСУ пытались наносить удары по Крыму.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по просьбам жителей объявил о возобновлении курсов первой медпомощи.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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