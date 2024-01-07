Чехия готовится сократить участие своих военных в зарубежных миссиях

Правительство Чехии сократит участие своих военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального штаба армии страны Властимила Киприсова, передает РИА Новости.

Как сказала представитель войск республики, в настоящее время чешские солдаты принимают участие в 14 зарубежных миссиях. В том числе речь идет о миссиях на Ближнем Востоке и в Косово.

Более того, согласно заявлению, военнослужащие государства находятся в районе Средиземного моря. По словам Киприсовой, здесь они противостоят контрабандистам и предотвращают транспортировку нелегальных мигрантов из Африки в европейские страны.

«Общее сокращение числа участников зарубежных миссий в 2024 году произойдет в основном за счет уменьшения с 450 до 200 человек в контингенте НАТО в Словакии, командование в котором Чехия к концу июня этого года передаст испанцам», — пояснила пресс-секретарь.

Также она добавила, что в Словакии останутся одна чешская механизированная рота и одно подразделение материально-технической поддержки. Кроме того, в международном штабе на территории государства продолжат работать представители Праги.

В конце Киприсова подчеркнула, что в текущем году чешские инструкторы примут активное участие в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тренировки будут проходить как на территории республики, так и за границей.

Ранее в Чехии заявили об упадке сил у украинских и западных солдат, участвующих в боевых действиях против РФ.