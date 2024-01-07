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Экс-генпрокурор Украины озвучил потери ВСУ

Бывший генпрокурор Луценко: ВСУ потеряли 500 тысяч человек

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 500 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Нужно честно сказать, 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы — это по 30 тысяч в месяц, и тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными», — заявил он.

По его словам, власти Украины должны озвучить реальные цифры потерь для мотивации неслуживших. По его словам, по-другому невозможно вывести из зоны комфорта миллионы людей, которые не хотят идти воевать, говоря о том, что «служить могут все, кроме меня».

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране. До этого зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев. По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов». Профильный комитет Верховной рады Украины 8–9 января может вынести решение по законопроекту о новых правилах мобилизации.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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