В ВСУ рассказали, что представляет наибольшую угрозу для украинской армии

Полковник ВСУ Иван Павленко заявил, что массовое производство и использование Россией дронов в зоне СВО стало большой угрозой, передает его слова Financial Times.

«В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь – это что-то новое», — приводятся в публикации слова военного.

Авторы статьи также отметили, что в плане средств радиоэлектронной борьбы ВСУ отстают от российской армии, а о неспособности противостоять российским беспилотникам говорят недавние удары по военным объектам.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл написал в статье, что украинская оборонная промышленность не может сравниться с российской по мощности и крайне уязвима для российских ударов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.