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У США закончились боеприпасы для ЗРК Patriot

Бизнесмен Сакс заявил, что у США закончились снаряды для ЗРК Patriot

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U.S. Army/ABACA/Reuters

Поставки на Украину ракет для зенитных комплексов Patriot и артиллерийских снарядов лишили Соединенные Штаты этих видов боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского предпринимателя Дэвида Сакса.

«У нас закончились «Пэтриоты» и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо», — написал Сакс на своей странице в соцсети X.

По его мнению, в будущем США также могут остаться без ракет Tomahawk и ATACMS, если начнут массово поставлять их Киеву.

О том, что Штаты не смогут в ближайшее время снабжать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, 6 января сообщила газета New York Times, которая ссылалась на чиновников из Белого дома и Пентагона. Журналисты напомнили, что стоимость производства одной ракеты может составлять от $2 млн до $4 млн.

При этом, по словам генерала ВСУ Сергея Наева, у украинских войск уже заканчиваются боеприпасы для систем ПВО.

Ранее в Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot против российских X-32.

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