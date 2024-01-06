В Европе отложили поставку F-16 Украине

Передача Данией Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на шесть месяцев. Об этом сообщает Berlingske со ссылкой на Министерство обороны королевства.

«Речь идет о завершении обучения украинского личного состава, который будет эксплуатировать самолеты после их передачи. График подготовки зависит одновременно от целого ряда факторов, таких, как технические и погодные условия», — говорится в сообщении.

5 января сообщалось, что шотландские власти приняли решение перестать покрывать траты городов и муниципалитетов на краткосрочное жилье для беженцев с Украины.

До этого генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, заявил, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, какая европейская страна НАТО тратит больше всех на оборону.