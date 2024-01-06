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ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать на Купянском направлении

Российские войска отразили атаку штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ отразили контратаку украинских подразделений в районе населенного пункта Синьковка. О ситуации на Купянском направлении рассказал начальник пресс-центра «Западной» группировки войск Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По его словам, атаку организовали штурмовые группы 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе сражения они использовали боевые машины пехоты (БМП), тем не менее российские военнослужащие при поддержке артиллерии и авиации сумели сдержать натиск украинских солдат.

«Противник вынужден был отойти», — подчеркнул Зыбинский.

Также он указал, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили одну украинскую гаубицу Д-30 в районе урочища Кринички. Технику ликвидировал российский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б», уточняется в заявлении.

Как отметил представитель «Западной» группировки войск, всего в результате боевых действий ВСУ потеряли до 25 бойцов и два танка. В то же время солдаты ВС РФ вывели из строя две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Caestar.

В конце Зыбинский добавил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ на Купянском направлении. Объекты принадлежали 120-й бригаде территориальной обороны украинских войск.

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