На Украине заявили о возможности России наносить массированные удары

Российская армия обладает возможностями для продолжения атак по объектам на территории Украины. Об этом в видео на YouTube-канале «Фабрика Новин» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них закончился запас ракет, что теперь им нужно какое-то время, чтобы снова собрать эти ракеты. Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям», — сказал Тука.

6 января обозреватель Маттиас Мюллер написал, что главный страх Украины и Запада перед упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться.

Также украинский экономист Алексей Кущ сообщил, что финансовая помощь Украине от стран Запада стала «анестезией» для государства, и без постоянной поддержки она встретится с «самыми разрушительными процессами».

До этого сообщалось, что переговоры в конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто.

Ранее в МИД Украины прокомментировали заявления Госдепа о помощи Киеву.