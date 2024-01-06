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В Британии заявили, что украинская военная промышленность не сравнится с российской

Вице-маршал Белл: военная промышленность Украины сильно уступает российской

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Украинская оборонная промышленность не может сравниться с российской по мощности и крайне уязвима для российских ударов. Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для издания Sky News.

«Украина имеет молодую промышленную базу, которая очень уязвима для российских ракетных ударов: требуются месяцы, чтобы нарастить производственные мощности, и один удар России, чтобы уничтожить ее», — пишет Белл.

По его словам, в 2024 году Украина рассчитывает построить миллион беспилотных летательных аппаратов, однако это все равно не идет ни в какое сравнение с возможностями российского ВПК. Кроме того, Киев не может угрожать российским военным заводам.

Вице-маршал приходит к выводу, что без значительной и устойчивой военной поддержки Запада Украине в конечном итоге суждено оказаться подавленной значительно большими возможностями России по перевооружению.

2 января в Киеве заявили, что украинский ВПК не способен производить артиллерийский порох.

3 января в Польше заявили об успехе России в поражении военной инфраструктуры Украины.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения.

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