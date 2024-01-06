В США рассказали о преимуществах российского танка Т-80БВМ

Поступившие на вооружение российской армии модернизированные танки Т-80БВМ показали в зоне СВО преимущество над немецкими танками Leopard. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Те же «Леопарды» постоянно тонут в грязи. Мы можем наблюдать с беспилотников, как их вытаскивают [из грязи]. У нашей машины газотурбинный двигатель, ей не страшны грязь или слякоть, она преодолевает все выбоины. Это отличие, которое позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи, не снижая скорости», — цитирует издание слова неназванного командира подразделения из Запорожья.

Отмечая положительные особенности Т-80БВМ, издание уточняет, что боевые машины оснащены новой системой связи, а на корпус установлены дополнительные броневые модули, позволяющие выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет.

Military Watch Magazine напоминает об объявленном в сентябре 2023 года решении о возобновлении производства этого класса танков спустя почти четверть века после закрытия производственных линий. Причиной этого стали преимущества в бою оснащенного газотурбинным двигателем Т-80.

Из серийных танков газотурбинный двигатель устанавливается лишь на американский M1 Abrams, но у этого танка намного хуже соотношение мощности и массы.

15 декабря сообщалось, что танки Т-80БВМ начали получать штатную защиту от высокоточного оружия.

В тот же день стало известно, что на Западе заметили рост темпов производства танков в России.

Ранее командир танка с позывным «МТС» перечислил преимущества Т-80.