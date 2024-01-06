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Полковник назвал главные задачи России на СВО в 2024 году

Полковник Матвийчук: России в 2024 году нужно завершить оборонительную операцию

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Алексей Майшев/РИА Новости

В 2024 году у российских сил есть несколько важных задач на фронте в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В первую очередь он заявил, что главной задачей спецоперации должно стать завершение оборонительной операции, а также разгром наступающих группировок украинской республики.

Во вторую очередь, по словам Матвийчука, необходимо создать предпосылки для развития наступления и захвата территорий. Самые главные — это Одесса, Николаев, Харьков. Полковник также напомнил о необходимости нарастить усилия и выйти на направление Киева, чтобы заставить власти Украины подписать политическую капитуляцию, а потом и военную.

«Сегодня есть все предпосылки. Мы полностью в экономическом отношении превосходим Украину и союзников, мы превосходим ее в воздухе, мы превосходим ее в численности и самое главное — превосходим ее человеческом потенциале», — заключил Матвийчук.

Ранее в Чехии заявили, что главный страх Украины и Запада начал сбываться.

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Операция на Украине
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