Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении более 280 военнослужащих. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Южная» Вадим Астафьев.

По его словам, украинская армия понесла такие потери в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки, когда подразделения «Южной» группировки российских войск использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

Помимо живой силы, российская армия поразила семь автомобилей, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Также во время контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три миномета 120-миллиметрового калибра, заключил военный.

До этого подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на Артемовском направлении в Донбассе.

Ранее российский снайпер сообщил о блокировании путей передвижения ВСУ под Артемовском.