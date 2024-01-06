В Днепре произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Днепре Днепропетровской области Украины, в городе также произошел пожар. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что, по предварительной информации, горит автотранспортное предприятие, в городе произошли взрывы.

До этого в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Воздушная тревога на всей территории Украины 2 января продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время.

Утром во вторник в украинской столице произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Компания ДТЭК позже уточнила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию могли отключить превентивно.

Telegram-канал «Военное дело» также сообщал, что в Киеве уничтожен подземный бункер с заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.