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Залужный доложил в НАТО о сложной ситуации на фронте

Залужный доложил главкому европейских войск НАТО о сложной ситуации на фронте

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Reuters

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с командующим войсками НАТО в Европе Кристофером Каволи. Как написал Залужный на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), военные обсуждали ситуацию на украинском фронте.

«Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной», — отчитался главком ВСУ о разговоре.

По словам Залужного, вместе с Каволи он обсудил также возможную стратегию российских войск на ближайшие недели и месяцы. Помимо этого, главком ВСУ заявил коллеге о том, что Украина нуждается в укреплении противовоздушной обороны.

До этого на Украине состоялось обсуждение нового закона о мобилизации. Во время встречи Залужный вышел из себя и предложил парламентариям самим отправиться в зону боевых действий, обратив внимание на нехватку людей.

В Госдуме поступок главкома ВСУ объяснили тем, что украинские войска деморализованы, и это ощущается даже на уровне командования.

Ранее Залужный уволил свою помощницу за неоднозначные высказывания.

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