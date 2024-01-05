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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: сирены воздушной тревоги повторно прозвучали на севере Израиля

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Global Look Press

Воздушная тревога, предупреждающая население об угрозе ракетного обстрела, повторно сработала в северных районах Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в северной части Израиля», — отметила армейская пресс-служба.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью для газеты Times of Israel сообщал, что после завершения войны гражданскую власть в Газе необходимо передать палестинцам.

По его словам, израильская армия после завершения войны будет иметь возможность оперативного воздействия на территории палестинского анклава для того, чтобы исключить контроль палестинского движения ХАМАС над территорией Газы и предотвратить угрозу для Израиля.

До этого власти сектора Газа заявляли, что Израиль сбросил на анклав более 45 тыс. бомб.

Общий вес всех авиабомб и ракет, сброшенных израильской авиацией и армией, по данным властей Газы, составляет более 65 тыс. тонн.

Ранее Нетаньяху заявил, что ожидает продолжения войны в секторе Газа «много месяцев».

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