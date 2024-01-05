Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ сообщили об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ за неделю отразили одну атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях на Запорожском направлении, за минувшую неделю отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили 15 боевых бронированных машин. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. По информации министерства, сражение произошло вблизи населенного пункта Новопрокоповка.

«Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино», — говорится в заявлении.

Согласно данным ведомства, за указанный промежуток времени украинские войска потеряли до 350-ти солдат. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 15 украинских боевых бронированных машин и 18 автомобилей. Более того, подразделения ВСУ лишились восьми орудий полевой артиллерии.

5 января российское министерство обороны заявило, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по украинским центрам принятия решений и объектам военной инфраструктуры. В то же время целями стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее украинский генерал спрогнозировал появление очередной «головной боли» для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами