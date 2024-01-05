Названа возможная цель перехваченной в Черном море украинской ракеты «Нептун»

Украинская ракета «Нептун», которую российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Черным морем, должна была поразить корабли Военно-морского флота РФ. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам специалиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют подобные снаряды только для уничтожения очень важных объектов. Все из-за их небольшого количества, уточнил он.

«Думаю, если она (ракета — «Газета.Ru») противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше», — сказал Дандыкин.

Эксперт добавил, что «Нептун» является противокорабельной ракетой с дальностью полета более 200 километров. Как сказал специалист, Киев получил данные снаряды еще в 2018 году и уже применял их в зоне конфликта.

Тем не менее российские средства противовоздушной обороны приспособились к ликвидации таких ракет, подчеркнул Дандыкин. Более того, Вооруженные силы РФ имеют собственный аналог «Нептуна» — ракеты для комплекса «Уран».

Днем 5 января министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинской ракеты «Нептун» в небе над Черным морем. Согласно информации ведомства, снаряд заметили в 12:30 мск.

Ранее в воздушном пространстве Крыма сбили 36 украинских беспилотников.