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ВСУ за неделю 18 раз атаковали позиции ВС РФ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России за неделю отразили 18 атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю отразили 18 атак украинских подразделений на Купянском направлении. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны.

По данным ведомства, ряд сражений произошли в районе харьковских населенных пунктов Тимковка и Петропавловка. Также боевые столкновения зафиксировали вблизи населенных пунктов Ивановка, Вишневое, Терны, Берестовое, Купянск, Песчаное и Синьковка на территории Харьковской области.

В то же время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции российских войск в районе населенных пунктов Стальмаховка и Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Однако подразделения «Западной» группировки войск при взаимодействии с авиацией и артиллерией сдержали натиск украинских бойцов.

«Потери противника составили свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один Leopard-2, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля», — говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, в ходе сражений ВСУ лишились семи пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Последние были произведены в Чехии.

Кроме того, российские солдаты ликвидировали восемь украинских орудий полевой артиллерии и уничтожили три склада. Указанные объекты использовались для хранения топлива и боеприпасов, уточнили в ведомстве.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько бойцов ВСУ сдались в плен за период с 30 декабря по 5 января.

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