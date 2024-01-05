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В ВСУ раскрыли, как российские войска обманывают американские «Стингеры»

AFP: ВС РФ используют ложные сигнальные ракеты для обмана ПЗРК Stinger

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Ujian Gosun/ABACAPRESS.COM/Reuters

Солдаты Вооруженных сил России научились обманывать американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger («Стингер») в зоне СВО при помощи ложных сигнальных ракет. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на комментарий украинского военнослужащего по имени Роман агентству Agence France-Presse (AFP).

«Русские сейчас запускают ракеты, которые выпускают ложные сигнальные ракеты во время полета, как на самолетах или вертолетах», — объяснил журналистам Роман.

По словам бойца ВСУ, такие снаряды обладают более высокой температурой, нежели у обычных ракет, что позволяет им обманывать ПЗРК, которые ориентируются на инфракрасное излучение при выборе целей.

«Стингеры» — часть предоставляемой Киеву Штатами военной помощи. Летом 2023 года сообщалось, что нехватка боеприпасов для ПЗРК стала одной из причин провала украинского контрнаступления: без зенитных ракет ВСУ не могли оборонять занятые высоты.

Ранее стало известно о тяжелых потерях ВСУ из-за действий России на фронте.

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