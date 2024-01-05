Британия спишет два фрегата из-за нехватки военных

Великобритания выведет из строя два фрегата — HMS Westminster и HMS Argyll из-за нехватки военнослужащих. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники.

«У Военно-морских сил Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», — говорится в тексте.

Отмечается, что британские военно-морские силы отличаются от остальных плохими показателями по набору военнослужащих.

24 декабря сообщалось, что британский военный корабль отправится к берегам Гайаны. По словам представителя министерства обороны Великобритании, патрульный корабль Trent будет направлен Лондоном в Южную Америку в знак поддержки бывшей британской колонии, которая столкнулась с территориальными претензиями Венесуэлы. Экипаж Trent состоит из 65 человек, обычно он находится в Средиземном море.

Ранее в Латвии заявили, что Балтийское море станет «озером НАТО».