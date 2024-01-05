Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на действия Южной Кореи

КНДР заявила о проведении стрельбы в ответ на учения Южной Кореи

close
100%
Shutterstock

КНДР заявила, что провела стрельбы в ответ на военные учения Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи.

Северная Корея открыла огонь береговой артиллерии по северной части островов Пэннёндо и Ёнпхёндо в ответ на южнокорейские военные учения, и пригрозила решительно ответить на действия Южной Кореи, говорится в сообщении.

Генеральный штаб КНДР заявил, что мобилизовал 47 артиллерийских орудий и провел учения с морской боевой стрельбой в пяти районах с применением 192 снарядов. Там также утверждают, что эти стрельбы не оказывают «никакого косвенного воздействия на острова».

5 января Yonhap заявило, что северокорейские военные вели огонь береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. По его данным, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов.

В ответ на это Южная Корея провела военные учения в Желтом море. В учениях приняли участие подразделения морской пехоты, которые дислоцированы на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Южнокорейская сторона обстреляла акваторию, к учениям привлекли самоходные артиллерийские установки K9.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами