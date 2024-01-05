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Бой российского солдата с противниками из ВСУ в окопе попал на видео

Российский боец в одиночку боролся с солдатами ВСУ у Сватово и попал на видео

Российский боец в одиночку сражался с противниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Сватово. Видео боя публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На видео попало, как штурмовик Западного военного округа (ЗВО), вооруженный автоматом, подобрался к укрепленным позициям украинских войск на дистанцию броска гранаты, кинул боеприпас в сторону противника и вскоре после этого вернулся к своим сослуживцам.

Как сообщил канал, позже бойцы наблюдали эвакуацию тела украинского военнослужащего.

До этого разведчик, командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным «Дон» рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины отодвинули свои позиции на ряде участков на Артемовском направлении в Донбассе. Операторы беспилотных аппаратов постоянно проводят разведку местности. При любом заметном изменении и обнаружении цели вылетает FPV-дрон и наносит удар по этим координатам.

Ранее стало известно о тяжелых потерях ВСУ из-за действий России на фронте.

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Операция на Украине
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