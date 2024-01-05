В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе снова объявили воздушную тревогу, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Тревога звучит второй раз за день.

Первый раз воздушную тревогу объявили в Севастополе в 11:18 мск. А в 11:43 мск глава города объявил об отмене тревоги. Таким образом, она звучала на протяжении 25 минут.

Развожаев также отмечал, что в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт можно было увидеть дым. Это военные применили табельные средства маскировки.

В ночь на 5 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один дрон над Краснодарским краем. Министерство отметило, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей и предотвратили возможную угрозу. В результате операции не было нанесено никакого ущерба.

4 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели одну из самых массированных атак на Севастополь. В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.