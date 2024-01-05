Вооруженные силы России уничтожили большую часть техники НАТО на Украине из-за низкого качества ее брони. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США и обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«У НАТО огромная проблема, на решение которой потребуются десятилетия. Проще говоря, бронетехника НАТО не выдержит перестрелки с русскими», — сказал он.

Кроме того, российская армия показала, что способна вывести из строя некоторые из лучших танков НАТО и уничтожить западные боевые бронированные машины. В целом танки Leopard показали себя плохо на поле боя, несмотря на попытки Украины решить некоторые из его многочисленных проблем.

Тем временем у Киева возникли проблемы с получением финансовой помощи от стран Запада. В США оставшиеся для поддержки Киева средства направили для компенсации собственных оскудевших запасов вооружений.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева производить оружие, но не без помощи США.