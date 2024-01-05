В Хмельницкой области произошли взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Незадолго до этого в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу. Местные каналы и паблики также сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет издание.

По данным журналистов, группы ударных беспилотников заметили в районе населенного пункта Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

Тем временем отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что халатность Киева помогает России наносить удары по Украине.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что столица Кировоградской области, город Кропивницкий, осталась без света после взрыва.