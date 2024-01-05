Украине предрекли сокращение помощи Запада в 2024 году

Финансовая и военная помощь Запада Украине может значительно сократиться в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт ожидает, что в первую очередь Украина будет получать меньше помощи в невоенных сферах, таких как госаппарат, социальный сектор. Так, зарплату чиновникам Украины выплачивают США, от этого могут отказаться, уверен политолог. Причина проста — казна стран Запада тоже не безгранична.

Но проблемы могут затронуть и непосредственно военный сектор, подчеркнул Журавлев. Например, есть вероятность, что обострится проблема с поставкам патронов и снарядов.

«Дело в том, что производить их невыгодно, прибыли они не дают. А западный ВПК — это, в первую очередь, бизнес. Потому, несмотря на всю мощь экономики, патронов уже не хватает, эта нехватка будет увеличиваться», — отметил Журавлев.

До этого командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что боезапас мобильных сил ПВО Киева будет истощен спустя несколько атак ВС РФ. Именно исчерпание запаса ракет ПВО Украины Наев назвал целью российских ударов. При этом он отметил, что эффективность ПВО Украины при последних атаках составляла 90%.

Ранее в США раскрыли, что войдет в первую партию военной помощи Украине в 2024 году.