КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи

Северокорейские военные вели огонь береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов, пишет агентство, сообщил, что утром 5 января северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов в районе мыса Чансан, к северу от острова Пэннёндо, и мыса Гора, к северу от острова Ёнпхёндо.

Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии в Западном море. Никто не пострадал.

Морская буферная зона была создана в районе Северной разграничительной линии в Западном и Восточном морях для предотвращения вооруженного конфликта на море в соответствии с Межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года. Проведение артиллерийской огневой подготовки и морского маневрирования в морской буферной зоне, подчеркивает Yonhap, является нарушением военного соглашения.

До этого власти южнокорейского острова Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей «на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».