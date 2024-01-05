Значительная часть средств, которые выделяются на информбезопасность Украины, разворовывается на Западе. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

Люкманов пояснил, что киберподразделения спецслужб и вооруженных сил США, Британии и Канады направляются на Украину для обучения военных хакеров, однако значительная часть технического и финансового содействия, которые на это выделяются, разворовывается еще на стадии выделения средств.

«Не сомневаемся, что существенная доля раздутого до рекордных 13,5 миллиардов долларов бюджета киберкомандования США будет осваиваться на украинском направлении», — пояснил Люкманов.

При этом вся сфера информационной безопасности Украины остается под полным контролем западных кураторов.

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