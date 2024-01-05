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В Минобороны сообщили о борьбе ПВО против украинских ракет в небе над Белгородом

Минобороны: силы ПВО сбили в небе над Белгородом 10 ракет РСЗО «Ольха»

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Wikimedia Commons

Дежурные силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородом десять ракет украинских РСЗО «Ольха». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Четвертого января около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», — заявили в Минобороны.

Всего, по данным российского военного ведомства, удалось перехватить и уничтожить десять украинских ракет.

До этого Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видна воронка после ночного обстрела Белгорода.

Как пишут авторы канала, она образовалась в результате прилета РСЗО «Ольха». Падение ракеты произошло на парковке около жилой многоэтажки на улице Макаренко. В результате повреждения получили 20 автомобилей, два из них сгорели дотла.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрелы Белгорода
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