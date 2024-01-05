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В ЦАХАЛ рассказали о пропавших израильтянах

ЦАХАЛ: трое считавшихся пропавшими израильтян оказались в заложниках в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что трое израильтян, считавшиеся пропавшими без вести после нападения на Израиль палестинских радикалов из движения ХАМАС 7 октября, оказались в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие выводы сделаны после подведения итогов поисковых и следственных действий, а также после изучения всех возможных сценариев и информации, которой располагает ЦАХАЛ.

Таким образом, общее число заложников, находящихся в секторе Газа, составляет 136 человек, уточнил Хагари.

До этого стало известно, что слушания по обращению ЮАР о действиях израильских военных в секторе Газа пройдут 11-12 января в Гааге. Представители ЮАР будут выступать на слушаниях в четверг, а Израиля — в пятницу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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