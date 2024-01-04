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Залужный разозлился во время обсуждения закона о мобилизации

NV.ua: Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации

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Efrem Lukatsky/AP

Главком Вооруженных сил Украины вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации. Об этом сообщает украинское издание NV.ua.

По информации издания, Залужный во время обсуждения закона о мобилизации выступал крайне эмоционально, заявив, что ему нужны люди.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — подчеркнул Залужный.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране.

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов говорил, что мобилизацию в ВСУ можно провести посредством лотереи или жеребьевки.

Также представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что военкомы смогут потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах при попытке покинуть страну.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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