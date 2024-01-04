В Киеве поставят 30 стеклянных укрытий на случай воздушной тревоги

В Киеве поставят 30 стеклянных остановок-укрытий на случай воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Укрытия для пассажиров, ожидающих отбоя воздушной тревоги, закупит мэрия Киева. Стоимость тендера составит $218 тыс. Строительством объектов займется компания «МонтажБуд 77». Заявленный срок строительства — до конца 2024 года.

До этого командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что боезапас мобильных сил ПВО Киева близок к истощению. При этом он отметил, что эффективность ПВО Украины при последних атаках якобы составляла 90%.

Тем временем отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что халатность Киева помогает России наносить удары по Украине.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.