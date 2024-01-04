Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон заявил о значительном превосходстве России над Украиной в воздухе. Об этом он рассказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По словам Клермона, именно превосходство России в воздухе препятствует продвижению украинских войск.

Он отметил, что Военно-воздушные силы и Военно-морской флот России практически не пострадали за время конфликта, а украинское контрнаступление, напротив, провалилось.

Клермон добавил, что Киев испытывает сложности со снабжением и логистикой из-за большого числа разного западного оборудования, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Клермон говорил, что Украина не нужна ни США, ни Европе.

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